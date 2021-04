Sobe para 13 o número de vítimas mortais da "Caipirinha do azar" - Bebida alcoólica é feita com combustível para aviões - Já há três detidos (ACTUALIZADA)

Subiu para 13 o número de mortes provocadas pela ingestão de uma bebida caseira, conhecida como "caipirinha do Azar", no município de Viana, bairro Caop C, em Luanda, avançou ao Novo Jornal o porta-voz da Polícia Nacional (PN) inspector-chefe Nestor Goubel, que informou que às oito vítimas iniciais se juntaram cinco pessoas que estavam em estado grave no Hospital do Capalanga. Foram detidas três pessoas por suspeita de estarem envolvidas na venda da beberagem.