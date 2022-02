"A ZAP informa aos seus clientes e público em geral que estão finalmente observados todos os requisitos legais junto da Direcção Nacional de Informação e Comunicação Institucional (DNCI), permitindo assim estarem reunidas as condições para a retoma em breve da emissão do Canal ZAP VIVA na grelha da ZAP em Angola", lê-se no comunicado, que remete a informação sobre a data oficial da retoma da emissão do canal para o futuro.

A ZAP Media S.A e FINSTAR estão sob a alçada de uma comissão de gestão nomeada pelo Governo, uma decisão publicada num despacho do ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, que mantve a mesma estrutura directiva das empresas.

O despacho de Manuel Homem suspende os membros dos conselhos de administração das duas empresas, mas mantém os mesmos quadros à frente da comissão de gestão, que deverão garantir o normal funcionamento da ZAP Media S.A e da FINSTAR.

Luís Pedro Correa de Sousa Henriques foi reconduzido como coordenador geral e da unidade de negócios TELCO, Catarina Eufémia Amorim da Luz Tavira Van-Dúnem é a coordenadora da unidade de negócios TV, Jorge Filipe da Silva Antunes Jacques Gomes, é o coordenador da ZAP estúdios, Nazaré Ferreira Ramos foi reconduzido no cargo de coordenador da unidade dos serviços partilhados, e Pedro Alexandre Tavares da Silva continua a ser o coordenador para o planeamento e controlo de gestão.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou, no dia 21 de Janeiro, a entrega da gestão das empresas ZAP Media S.A e FINSTAR ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social (MINTTICS), com a salvaguarda da reintegração dos trabalhadores despedidos do canal ZAP VIVA.

A PGR escreveu em comunicado que "as participações sociais das empresas ZAP Media S.A e Finstar - Sociedade de Investimentos e participações S.A. foram arrestadas em 2019, tendo na altura sido constituídos fiéis depositários os conselhos de administração" das empresas.

"Em virtude do despedimento colectivo dos trabalhadores do Canal ZAP VIVA, efectuado pelos fiéis depositários, o Serviço Nacional de Recuperação de Activos requereu em Tribunal a sua substituição para o Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, tendo tal pretensão sido deferida", lia-se ainda no documento.