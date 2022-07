Depois do episódio da passada quarta-feira, 29, em que os advogados dos arguidos e o juiz presidente da causa se desentenderam, após o juiz ter pedido, na sala de audiência, a substituição do causídico de um dos arguidos, esta sexta-feira os advogados solicitaram uma reunião para debaterem o assunto longe do público presente e dos jornalistas.

O tribunal aceitou o pedido e neste momento os mais de 30 advogados, os representantes do Ministério Público (MP), e os juízes encontram-se reunidos.

O Novo Jornal soube junto de uma fonte dos defensores que, devido à situação de quarta-feira, a Ordem dos Advogados tem, neste encontro, que decorre à porta fechada, representação.

Entretanto, suspeita-se que por causa do pedido de substituição do advogado do arguido Joaquim José Amante, os causídicos podem pedir a interrupção temporária da sessão, uma vez que Amante ainda não tem constituído um novo advogado.

De recordar que na passada quarta-feira, 29, de Junho, o juiz presidente, Andrade da Silva, pediu, na sala de audiência, a substituição do advogado do arguido por entender que não respeitava as ordens do tribunal.

A decisão não caiu bem aos demais advogados, que, em reacção e solidariedade com o colega, reagiram com indignação e críticas ao tribunal, facto que levou o juiz a suspender a sessão.

