Com mais dois mil apartamentos, metade desocupada e vandalizada, moradores da Centralidade do Luongo lamentam falta de serviços sociais. Administrador da Catumbela «atira bola» ao elenco do governador Luís Nunes, mas garante que melhores dias estão por vir.

A casa própria é o sonho ou desejo da maioria dos angolanos, sobretudo dos jovens que querem constituir família. Enquanto isso, dezenas de apartamentos da Centralidade do Luongo, no município da Catumbela, província de Benguela, estão a ser vandalizados por parte de meliantes até agora não identificados pela administração local, constatou a equipa de reportagem do Novo Jornal que, durante duas semanas, fez uma radiografia àquela parcela do litoral angolano.

Enquanto no Luongo o Executivo deixa que centenas de apartamentos sejam vandalizados, na última semana, por "falso alarme", mais de 100 cidadãos correram até ao Governo Provincial de Benguela para se inscrever e conseguir casa própria.

O falso alarme que soou pelas ruas de Benguela, para a possível inscrição de cidadãos na Centralidade do Luongo, apurou este jornal, levou à detenção de mais de sete funcionários do Governo Provincial, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), por suspeita de tráfico e influência na recepção de documentos para o acesso às habitações naquela província.

Dentre os sete detidos, postos em liberdade na passada quarta-feira, 19, sob termo de identidade e residência, constam funcionários do Governo Provincial de Benguela, tendo o Ministério Público descartado a possibilidade de julgamento sumário, aventada pelo SIC, visto que tinham sido apanhados em flagrante delito.

