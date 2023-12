Um jovem assassinou um segurança à facada por vingança, alegando que o homem era o culpado pela morte do seu irmão, no município do Cazenga, em Luanda.

Tudo terá começado no dia 22 de Novembro, na rua do Mirado, distrito urbano do Kalawenda, quando o segurança deixou a sua viatura num mecânico (irmão do acusado) para reparar, o que não veio acontecer porque o homem vendeu o veículo sem o consentimento do proprietário. Esta acção deixou o dono do carro furioso, mas este não partiu para a agressão física, simplesmente seguiu o seu rumo.

Alguns dias depois, o mecânico ficou doente e acabou por falecer. Após a morte do homem, o irmão dele acusou o dono da viatura de ter recorrido "a forças ocultas" para se desforrar da venda do seu veículo, tirando a vida do seu irmão mais velho.

Durante a noite, o irmão do mecânico muniu-se de uma faca de cozinha e invadiu a residência do segurança e arrombou a janela. Já no interior da casa, o homem esfaqueou o operativo na região do tórax, causando-lhe a morte naquele instante.

O suspeito foi apresentado nesta quinta-feira na direcção municipal de investigação criminal do Cazenga devido a uma participação que os populares fizeram às autoridades.

O homicida vai ser encaminhado para o juiz de garantia, sob acusação de homicídio qualificado.