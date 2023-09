Na 7.ª Avenida, no município do Cazenga, os moradores, dizem-se cansados de gritar ao vento por socorro face aos problemas causados pela vala aberta há mais de uma ano, cujas obras não arrancam, apurou o Novo Jornal.

Irritados com as promessas do Executivo de que os trabalhos para a reabilitação e asfaltagem devem iniciar em breve, facto que nunca acontece, é com expectativa que olham agora para o Presidente da República, João Lourenço, e a autorização das despesas para a conclusão da obra.

Segundo o Governo Provincial de Luanda (GPL), a autorização desta verba consta do Despacho Presidencial n.º 222/23, de 14 de Setembro, e que o mesmo já está cabimentada para a continuidade desse importante e estruturante projecto do município do Cazenga, que reabilitada vai fluir o trânsito na Avenida Deolinda Rodrigues, na ligação Viana/Cazenga e com Avenida Ngola Kiluanje.

Entretanto, os moradores afirmam que é melhor verem para crer, visto que já foram feitas várias promessas pelo GPL para o arranque dos trabalhos mas que nunca se efectivaram.

Por isso, asseguram, de novo, estarem atormentados com início da época chuvosa.

Desde a paralisação da obra e como consequência, quatro crianças já morreram naquela vala aberta, e as autoridades do município e da província nada fizeram para reverter a situação difícil que aqueles moradores ainda enfrentam.

O que é facto é que a época das chuvas já começou, apesar de tímida, ainda, mas para os moradores da 7.ª Avenida a situação é de "dor de cabeça".

Nesta altura a vala aberta, por enquanto, é limpa pela empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda (ELISAL), como constatou o Novo Jornal no local, mas para os moradores, a grande questão é saber se mesma vai ou não ser reabilitada.

No mês de Abril, a população gritou por socorro temendo, na altura, para um possível surto de cólera, naquela zona, em função de muitas crianças apresentaram patologias de doenças diarreicas.

Desde a abertura daquela vala, aconteceram quatro mortes, com destaque para três crianças, em menos de um ano, e ainda assim as obras de reabilitação continuam a não acontecer.

Os moradores dizem-se ignorados pelo Governo, mas com o anúncio de que já há dinheiro para a conclusão da obra a esperança reapareceu e agora estão expectantes para o seu arranque.

Entretanto, muitos são os munícipes que asseguram não acreditar nas políticas da administração do Cazenga, que muito já prometeu e nada fez, mas agora esperam que a promessa do Governo Central se efective.

"Neste momento a vala está limpa. Mas limpar não é a solução, queremos ver terminar o que começaram porque houve várias mortes", disse um munícipe, numa opinião partilhada por quase todos aqueles que desabafaram com o Novo Jornal.

O GPL deu conhecer no sábado, 16, ao público, através da sua página no Facebook, que o Presidente da República, João Lourenço, já autorizou as verbas para a continuidade da obra da 7.ª Avenida, no município do Cazenga.

Conforme o comunicado do Governo Provincial de Luanda, de modo a mitigar os constrangimentos causados pela paralisação das obras, já estão cabimentadas verbas para a continuidade desse importante e estruturante projecto.