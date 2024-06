Os testes online para os candidatos a agentes recenseadores do Censo 2024 foram adiados esta sexta-feira devido a problemas técnicos ligados ao serviço de Internet, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) em comunicado.

As novas datas e horários para a realização da prova deverão ser fixadas no final do dia de hoje. O INE pede desculpas pelos transtornos e "agradece a compreensão e paciência dos candidatos".

As provas de admissão para o recrutamento das 79 mil pessoas que irão trabalhar como agentes de campo no Censo Geral da População e Habitação 2024, que será realizada em Julho, em todo o território nacional, por um período de aproximadamente 15 dias, estavam para arrancar esta sexta-feira,21.

Esta sexta-feira deveria ter arrancado a prova para os candidatos com as iniciais A, B, C, E, F, G, H e I.

O INE não revelou os valores a serem pagos aos agentes de campo, mas assegurou que estes serão remunerados.

O Censo Populacional é um processo que visa actualizar as informações sobre o número de habitantes no País, onde e como vivem, para melhor planificação e distribuição dos recursos e serviços à população.