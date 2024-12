Seis membros da mesma família perderam a vida, na Huíla, em sequência do desabamento do casebre onde viviam, provocado pelas chuvas que se abateram sobre a província na madrugada desta terça-feira.

As informações foram avançadas pelas autoridades locais, que ressaltaram que a tragédia sucedeu no bairro Nambambi, município do Lubango, quando a família se encontrava no interior da residência de adobe e chapas a dormir.

Entre as vítimas mortais encontravam-se cinco irmãos e uma mãe, com idades compreendidas entre os três e os 39 anos. Os cadáveres foram removidos pelo Serviço de Protecção Civil e Bombeiros para a morgue do Lubango.

Também na província de Cabinda cinco menores morreram afogados na aldeia de Caio-Caliado, comuna de Tendo-Zinze, quando mergulharam num córrego de água durante a chuvava que se abateu sobre a região.