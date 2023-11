O Serviço Provincial de Protecção Civil e Bombeiros (SPPCB) assegura que os municípios de Viana, Cacuaco, Talatona, Luanda, Belas, Cazenga e Kilamba Kiaxi, são os mais afectados e que estão a merecer uma atenção especial do Governo Provincial de Luanda (GPL).

Esses dados foram avançados pela comissão provincial dos Serviços de Protecção Civil e Bombeiros, através do seu comandante adjunto, Bravo Mendes, em conferência de imprensa.

O GPL assegura que está a acompanhar a situação nestes municípios mediante várias equipas, de modo a prestar ajudar, com máquinas e outros meios para minimizar os constrangimentos.

No interior dos bairros, em diversos municípios, várias são as casas ainda inundadas e muitas famílias ainda lutam para expulsar as águas dos quintais com baldes enquanto outras abandonaram as residências.

Segundo as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET), a província de Luanda terá chuva ainda nesta quarta-feira,29, com probabilidade de ocorrência de trovoada isolada nalguns municípios.