O CFM explica que pelo menos 150 metros de balastro que sustentam as travessas e a linha do caminho de ferro foram arrastados, no domingo passado, por enxurradas na localidade de Bember, no município da Matala, na Huíla.

A empresa informa, em comunicado, que em consequências das "fortes chuvas" nas províncias de serventia, nomeadamente Huíla, Namibe e Kuando Kubango, as plataformas ferroviárias ficaram, mais uma vez, consideravelmente afectadas, com consequências de arrastos de balastros e não só, o que impede a circulação, com segurança, do comboio.

O CFM adianta que as equipas técnicas estão no local para reposição da normalidade, acrescentando que, apesar de esta ser uma situação alheia à empresa, condicionou a circulação do comboio de passageiros inicialmente programado para segunda-feira entre as cidades do Lubango e Menongue.

A situação, segundo a nota, forçou a empresa a reprogramar toda a sua grelha semanal, a partir de hoje, terça-feira, até domingo.

Na sua grelha semanal, a empresa disponibiliza dois comboios de carga por dia do Lubango, onde tem a sede, para o Namibe, assim como seis frequências de composições de passageiros, num traçado total de 806 quilómetros que passam por 56 estações das províncias do Namibe, Huíla e Cuando Cubango.