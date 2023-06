O Governo está a ponderar reduzir o Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho (IRT), que passou a ser um peso sobre os trabalhadores, para permitir a recuperação do poder de compra face à subida do preço da gasolina, que passou de 160 para 300 kwanzas, e descarta a possibilidade de aumentar os salários da função pública.

Segundo o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), há estudos sobre a redução do IRT em cima da mesa do Governo, que estão a ser analisados face ao impacto do preço da gasolina.

Raimundo Santa Rosa, administrador executivo do IGAPE, disse esta quarta-feira, 7, durante um encontro de esclarecimento e recolha de contribuições com os jornalistas sobre a temática do aumento do preço da gasolina, que o assunto está a merecer a atenção do Governo.

Conforme este responsável, não há qualquer previsão ou possibilidade de o Governo subir o salário da função pública para fazer face ao aumento do preço da gasolina.

Quanto aos cartões de subvenção à classe dos taxistas e moto-taxistas, segundo o IGAPE, tudo está a ser feito para que sejam entregues, no máximo até ao dia 15 do próximo mês, a todos os profissionais abrangidos.

Segundo o IGAPE, os taxistas vão receber cartões com um plafond mensal de 168 mil kwanzas e os moto-taxistas 31.500 kz, para suportar o valor correspondente ao aumento do litro de gasolina para 300 kz.

Conforme o IGAPE, o Governo vai poupar, só de subvenção da gasolina 210 mil milhões de kwanzas.