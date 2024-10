Após a Cimeira do Futuro, ocorrida em Nova Iorque em finais de Setembro, dando vida ao "Pacto para o Futuro", a Organização das Nações Unidas (ONU) desafia jovens angolanos e estrangeiros residentes no País a mostrar as visões e soluções para um futuro brilhante, no concurso multimédia único, intitulado "Juntos para o Futuro".

O concurso, que se enquadra nas celebrações do Dia da Organização das Nações Unidas, assinalado a 24 de Outubro, entre outros assuntos, procura destacar o enorme potencial das soluções criadas pelos jovens para os desafios do desenvolvimento. "O poder de transformar o mundo está nas mãos da juventude, e chegou o momento de demonstrar isso com a vossa criatividade visual", reforça uma nota da organização, enviada ao Novo Jornal.

Aberto para jovens entre 18 e 30 anos, os conteúdos para o concurso, que poderão ser fotos, ilustrações, desenhos ou poemas, devem, segundo a organização, ser enviados em formato PDF de apenas uma página, em tamanho A4, para o endereço [email protected], até ao dia 31 de Outubro do corrente ano.

As melhores criações, de acordo com a ONU, serão celebradas numa cerimónia em Novembro, em Luanda, e terão os trabalhos destacados nas plataformas da ONU em Angola.

Para a escolha dos vencedores, o painel de júris é composto pela secretária de Estado da Juventude, Danila Patrícia de Almeida Bragança, pela chefe-adjunta da embaixada de Noruega, Juni Solbrække, pela representante do UNFPA, Rinko Kinoshita, e pelo director do Novo Jornal, Armindo Laureano.

