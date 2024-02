Moradores do Condomínio Rosalinda na zona do Capossoca, no distrito da Samba, em Luanda, queixam-se de cortes constantes de luz eléctrica, água e cobrança desigual do arrendamento. Estes moradores dizem que lhes foi "vendido um sonho" de que o valor do arrendamento serviria para amortização e futura aquisição ou compra da casa, mas que, na prática, não aconteceu.

Os habitantes do "luxuoso" condomínio queixam-se, ainda, que a entidade detentora do projecto habitacional nunca chamou os primeiros moradores para a renovação ou negociar os contratos. Entretanto, o que tem acontecido, de acordo com os moradores que preferiram o anonimato, é que a administração do condomínio, em comunicado datado de 20 de Janeiro, fez saber que a pedido do Banco Económico far-se-ão os cortes de água e energia eléctrica a quem tem rendas em atraso.

