Continua em parte incerta a tesoureira do BCI que fugiu ao julgamento pelo roubo de mais de 100 milhões kz - SIC diz que continua "à caça" da mulher

O julgamento do "caso BCI" está suspenso há seis meses, tudo porque continua em parte incerta uma das principais suspeitas do roubo de mais de 100 milhões de kwanzas dos cofres de uma agência do Banco de Comércio e Industrial (BCI), em Viana, em 2022, cujos funcionários simularam um incêndio e roubaram os milhões, apurou o Novo Jornal.