As alterações climáticas terão maior impacto em África e poderão obrigar 86 milhões de africanos a abandonar as suas casas e estabelecer-se noutras regiões, alerta um relatório tornado público pelo Banco Mundial nas vésperas da 26.ª cimeira da ONU sobre alterações climáticas (COP26), que começa no domingo, em Glasgow, Escócia.

"O relatório Groundswell Africa, que se foca na África Ocidental e nos países da região oriental que partilham o Lago Vitória (Uganda, Quénia e Tanzânia), indica que o continente vai ser o mais duramente atingido pelas alterações climáticas, "com os países a passarem por aumentos de temperatura, chuvas erráticas, inundações e erosão costeira".

"Os africanos vão enfrentar desafios sem precedentes nos próximos anos", alerta o relatório que aponta várias linhas de acção política necessárias para amenizar os efeitos das alterações climáticas.

"Os impactos das alterações climáticas, como escassez de água, colheitas e produtividade menores nos ecossistemas, aumento do nível do mar e tempestades vão cada vez mais forçar as pessoas a migrarem, já que alguns sítios serão menos propícios por causa do calor, eventos extremos e perda física de terrenos", lê-se no documento citado pelas agências.

Os peritos do Banco Mundial recomendam, por exemplo, que seja definido um objectivo zero para as emissões de carbono, planeamento a longo prazo com preocupações ambientais, investimentos na recolha de dados para melhores decisões políticas e investimentos em capital humano que se foque em empregos sustentáveis e produtivos.

O relatório "Groundswell Africa" foi apresentado nas vésperas da reunião de Glasgow e alguns dias depois de o Banco Mundial ter apresentado o `Pulsar de África`, considerado o mais importante documento sobre as economias africanas, lançado no âmbito dos Encontros Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial.

"Os países abundantes em recursos não renováveis precisam de gerir a transição para um mundo descarbonizado, já que a procura global por matérias-primas de energia não renováveis vai fazer descer o preço dessas matérias-primas", escrevem os peritos do Banco Mundial, indicando os casos da Nigéria e de Angola, os dois maiores produtores de petróleo na África subsaariana.

"O afastamento do petróleo, gás e carvão coloca riscos para o valor da riqueza de países que são abundantes nestas energias, como Nigéria e Angola, mas também para países com descobertas recentes de petróleo e gás, como Moçambique, Quénia e Senegal", indica o relatório Pulsar de África, citado pelas agências.

Os peritos defendem que as políticas nestes países "devem ser desenhadas de forma a fomentar a diversificação através do apoio à acumulação de capital humano e capital natural renovável, diminuindo o défice de infraestruturas".

Também uma gestão prudente das receitas, que podem ajudar a financiar esses investimentos, é defendida pelos peritos que elaboraram o relatório.

"Implementar uma política fiscal coerente que inclua incentivos fiscais direccionados, reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis e alguma forma de fixação do preço do carbono são decisões críticas para fomentar o investimento privado e a inovação em energia limpa e outras actividades verdes", defende o Banco Mundial.

A 26.ª cimeira da ONU sobre alterações climáticas (COP26), reúne, a partir do próximo domingo, 31, milhares de especialistas, activistas e decisores políticos em Glasgow.

Na agenda desta reunião: Travar o aquecimento do planeta.