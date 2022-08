Angola só conseguiu atingir a meta de imunizar 20% da população (6,4 milhões de habitantes) com as duas doses da vacina contra a Covid-19 este ano, contrariando as previsões do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, actualizado em Janeiro de 2021, que perspectivava vacinar 6,4 milhões de habitantes entre Janeiro e Junho de 2021.

Segundo o Registo Digital Individual para a Vacinação contra a Covid-19 (ReDIV) da Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP) da última segunda-feira, 15 de Agosto, consultado pelo Novo Jornal, desde o início do processo, em Março de 2021, das 18.932.660 de pessoas que fazem parte do público-alvo, já estão vacinadas com as duas doses 7.749.718 pessoas e mais de 14 milhões têm apenas uma dose. Os números da DNSP mostram também que, até à referida data, mais de seis milhões de pessoas não voltaram aos postos de vacinação para a toma da segunda dose e que 1.085.446 utentes já tomaram a dose de reforço.

Diz o plano, na primeira etapa da campanha, em que estava abrangida a população com exposição contínua, como os profissionais da Saúde, de serviços sociais e da ordem e segurança pública, as pessoas com morbilidade de risco e as pessoas de idade igual ou superior a 40 anos, seriam utilizadas 12,8 milhões de vacinas fornecidas pela COVAX-facility, com um custo total estimado em 105,2 milhões de USD, cobertos através do Orçamento Geral do Estado (OGE) e do Banco Mundial.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/