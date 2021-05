Covid-19: Sars CoV-2 já infectou mais de 100 profissionais da Saúde no País

Mais de 100 profissionais da Saúde no País foram contaminados com a Covid-19 desde o início da pandemia, revelou hoje, quarta-feira, em Benguela, a ministra da Saúde à margem da comemoração do acto central do Dia Internacional do Enfermeiro, que decorreu na Universidade Jean Piaget.