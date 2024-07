A entrada em funções destes juízes foi decidida em reunião dos titulares dos órgãos que intervêm na administração da Justiça, que se realizou na semana passada, em Luanda, onde o CSMJ decidiu reforçar o quadro de magistrados judiciais, face à demanda processual registada anualmente nos tribunais.

Os novos magistrados judiciais foram nomeados em sessão extraordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial, realizada no dia 28 de Fevereiro, após terem concluído o IX curso Regular de Formação da Magistratura Judicial, no INEJ.

Em Maio de 2021, cerca de 74 novos juízes de direito foram empossados pelo CSMJ e distribuídos pelas 18 províncias.

Fontes do CSMJ avançaram esta segunda-feira, 01, ao Novo Jornal, que este número de magistrados judiciais a tomar posse, no Palácio da Justiça, na próxima quinta-feira, dia 4, será o maior na história de Angola.