MED implementa, em 380 escolas de todo o País, um projecto-piloto que prevê inserção do Inglês e Francês na 5.ª classe, mas deixa de fora as línguas nacionais. Ao NJ, linguista critica Estado por fazer "ouvidos de mercador", ao passo que SINPROF diz que ministério não avançou como combinado.

O Ministério da Educação (MED) implementa, no presente ano lectivo (2023/2024), as disciplinas de Francês e Inglês no currículo da 5.ª classe, num projecto-piloto que abrange 380 escolas de todo o País. A iniciativa, que deixa de fora as línguas nacionais, para a crítica de linguistas e docentes, foi revelada, em exclusivo ao Novo Jornal, pelo director-geral do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação (INADE), Diassala André, à margem de um colóquio sobre a Educação, realizado em Luanda, a 16 de Agosto.

Segundo Diassala André, ainda no âmbito do referido projecto-piloto, nas 380 escolas de todo o País em teste, a 5.ª classe perde quatro disciplinas, passando de nove para apenas cinco, designadamente Expressão Artística e Motora, Educação e Cidadania, Língua Portuguesa, Matemática e Língua Estrangeira, que poderá ser Inglês ou Francês, dependendo da região em que o aluno se encontre a estudar.

Por exemplo, para as zonas Norte e Leste, está definido o Francês, ao passo que a disciplina de Inglês está reservada para as escolas-piloto situadas no Centro e Sul de Angola.

