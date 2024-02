País desceu 41 lugares na tabela das melhores universidades do continente, ficando assim mais distante do "top 400" das melhores de África. Académicos apontam baixos salários e falta de produção científica como factores que colocam o País em péssimas colocações.

As universidades angolanas continuam cada vez mais longe do ranking das melhores instituições de África. Quem o atesta são os números da Webometrics, divulgados em Janeiro de 2024. O novo ranking, desta vez, "atira" Angola para fora das 400 melhores universidades entre as mais de 2.500 do continente. A instituição do País mais bem posicionada é a Universidade Agostinho Neto, que ocupa a posição n.º 401 da tabela. Comparativamente ao ano passado, Angola caiu 41 lugares na tabela, saindo da posição n.º 360 para a 401.

O estudo, que avalia presença, visibilidade, transparência e excelência das universidades na web, mostra que, apesar da mudança das posições, quase todas as universidades angolanas alteraram os números da classificação no último ano. No cômputo das universidades angolanas, por exemplo, a Universidade Católica de Angola (UCAN) passou da posição 701.º para a 757, fixando-se como a segunda melhor no ranking.

