A delegação da União Europeia em Angola e algumas organizações da sociedade civil angolanas aderiram à campanha internacional Para O Nosso Planeta (em inglês For Our Planet), que visa a preservação ambiental e da biodiversidade.

Segundo uma nota da União Europeia, os protagonistas da campanha em Angola serão as organizações que beneficiam de subvenções no âmbito do programa temático de apoio directo às organizações da sociedade civil, nomeadamente Mosaiko, Epongoloko, Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Angola (ADPP), ODCR, SDB e AAAM.

"As actividades previstas vão desde limpeza de ruas a concursos de sustentabilidade através da arte e o teatro", refere a nota.

De acordo com a nota, a campanha (ForOurPlanet) é uma oportunidade de aumentar a conscientização global e mostrar as lideranças em termos de preservação ambiental e biodiversidade, bem como solidariedade com o resto do mundo diante das muitas crises espoletadas pelas mudanças climáticas.

Em Viana, a organização não-governamental Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo Angola (ADPP) vai, no sábado, 03, realizar uma marcha com o lema: Para O Nosso Planeta, que visa incentivar os jovens, instituições e comunidade em geral a participarem activamente em actividades de protecção ambiental, para garantir o desenvolvimento sustentável.

Esta campanha faz parte do Projecto Viana Verde, que está a ser implementado pela a ADPP em parceria com a União Europeia e o Governo Provincial de Luanda.

É um projecto que visa melhorar o ambiente urbano a nível de Viana (Zango II e Estalagem), através dos cursos de reciclagem de resíduos, transformação de roupa, fogareiro melhorado, e empreendedorismo.

Também tem a missão de trabalhar com as brigadas ambientais na identificação, embelezamento das ruas, plantação de árvores e plantas ornamentais, capacitar associações no desenho de projectos ambientais e eventos comunitários. O grupo alvo são as mulheres, os jovens e a comunidade em geral.