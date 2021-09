Segundo a Polícia Nacional, a mulher, de 28 anos, quando foi detida, estava fardada e possuía no ombro passadores de subinspector, tendo confessado que recebeu mais de um milhão de Kwanzas nas mãos de diversas pessoas com a promessa de trabalho na PN.

De acordo com o superintendente Nestor Goubel, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da PN, a detida "confessou ter recebido dinheiro de diversas pessoas para as colocar na Polícia Nacional", disse, acrescentando que a vítima foi detida após ter sido interpelada na via pública.

"Durante os interrogatórios, a mulher disse que a farda foi-lhe entregue pelo seu namorado, um suposto efectivo da corporação, colocado no Comando Provincial do Kwanza-Sul da Policia Nacional", afirmou, sublinhando que a mulher revelou que coloca o fardamento do seu namorado, "para não haver dúvidas por parte das pessoas interessadas em ingressar nas fileiras da PN no acto do pagamento".

"Diligências prosseguem para a localização das vítimas burladas bem como do suposto namorado", concluiu.