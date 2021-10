O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve em flagrante o director de fiscalização da Administração Municipal do Uíge, acusado do crime de corrupção activa, anunciou ao Novo Jornal o SIC-Geral.

"Através dos operacionais do Departamento de Combate à Corrupção (DCC), o SIC-Uíge procedeu na tarde desta quinta-feira,14, à detenção do número um da fiscalização na cidade do Uíge", avançou ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Geral, Manuel Halaiwa.

O oficial adiantou que o cidadão em causa recebeu orientações do administrador municipal adjunto do Uíge para o sector técnico e infraestruturas, no sentido de "paralisar ou demolir uma obra, que estava a ser erguida no centro da cidade, propriamente na rua do comércio, por não cumprir com os requisitos necessários para o efeito", relata, salientando que o acusado "negociou com a proprietária da obra, tendo recebido valores monetários".

"O acusado levou parte dos valores, cerca de 100 mil Kwanzas, para aliciar o administrador adjunto para que este recuasse na decisão tomada, tendo este accionado o SIC-Uíge, que, entretanto, procedeu à detenção do cidadão em flagrante", descreveu.

Manuel Halaiwa informou que o detido será presente nesta sexta-feira, 15, ao magistrado do Ministério Público (MP) para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e conhecer as medidas de coacção a aplicar.