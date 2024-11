O presidente da associação dos estudantes do Instituto Médio de Saúde da província do Bengo foi detido, acusado de ter vendido vagas por 300 mil kwanzas a vários candidatos que não foram inseridos no sistema daquela instituição.

Há um ano que o funcionário do instituto estava foragido de Luanda, mas esta semana, após diligências feitas pelas autoridades policiais, foi localizado e detido na província da Huíla.

De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Bengo (SIC), Miguel Correia, o acusado, aproveitou-se da qualidade de presidente da associação de estudantes e arquitectou este esquema de venda clandestina para o benefício próprio.

Só no ano lectivo 2023/2024, explica Miguel Correia, o homem burlou vários estudantes em quase dois milhões de kwanzas, que os candidatos foram pagando de forma parcelar, com o objectivo de frequentarem o curso de saúde no instituto.

Após ser detido na Huíla, o homem foi levado para o município do Dande, província do Bengo, onde foi encaminhado para o juiz de garantia.