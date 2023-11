Na tentativa de subornar os efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) com sete milhões de kwanzas, para não fecharem a sua fábrica, cinco chineses acabaram detidos, na Cidade da China, município de Viana, em Luanda.

Tudo sucedeu quando o SIC recebeu uma denúncia anónima que dava conta que uma fábrica de plástico, na Cidade da China, exercia a actividade comercial ilegalmente. Os agentes deslocaram-se ao local e apanharam em flagrante, no interior do estabelecimento, os cinco estrangeiros. Na fábrica foi verificado que 22 trabalhadores, cidadãos nacionais, viviam no local em condições precárias e trabalhavam sem condições de segurança, sem máscara ou luvas para protecção da exposição dos elementos químicos prejudiciais à saúde humana.

Depois destas irregularidades constatadas pelo SIC no lugar, os homens tentaram subornar as autoridades com sete milhões de kz, no sentido de não serem responsabilizados criminalmente, mas o gesto foi frustrado de imediato e culminou com a detenção dos corruptores e a apreensão do dinheiro.

Os cinco chineses detidos, garante o SIC, serão encaminhados ao juiz de garantia.

Na fábrica eram produzidos materiais de plástico, como cadeiras, mesas, reservatórios de água e outros utensílios domésticos.