Dois indivíduos "altamente perigosos" foram detidos em circunstâncias diferentes pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) nas províncias do Kwanza-Norte e de Luanda, acusados do assassinato de 11 mulheres com idades entre os 19 e os 78 anos.

Os homens, de 32 e 34 anos, tinham o mesmo "modus operandi": munidos de armas branca, interpelavam mulheres na via pública, espancavam-nas, depois abusavam delas sexualmente, e, para terminar, asfixiavam as vítimas até à morte.

O homem detido em Luanda está a ser acusado de cinco mortes, ocorridas entre os meses de Março e Outubro deste ano, nas zonas da Samba e da Maianga, sempre no período da noite.

Na capital, a ocorrência mais recente sucedeu no dia 26 de Outubro no bairro da Camuxiba, distrito da Samba, onde foi vítima uma mulher de 34 anos, vendedora ambulante, de acordo com o porta-voz do SIC em Luanda, Fernando de Carvalho.

O homicida, acrescenta Fernando de Carvalho, interpelou a vítima na via pública e sob fortes ameaças de morte obrigou-a a entregar os seus pertences, mas a malograda mostrou resistência ao assalto, e o assaltante agrediu- a e depois asfixiou-a até à morte, com um pano.

Quanto aos homicídios que decorreram no Kwanza-Norte, foram cometidos nos meses de Janeiro a Outubro também deste ano, nas localidades do Kiwato, Tombó-Tombó, Zondo e Kilombo, tendo envolvido seis idosas.

As autoridades naquela província contam que " todas estas anciãs foram surpreendidas na via pública quando regressavam das suas lavras, mas em momentos distintos". O delinquente, acrescenta o SIC, primeiro espancou as idosas, consumou o acto sexual, de seguida acabou com a vida delas.

Após a sua detenção, o acusado confessou a autoria dos crimes, alegando ter praticado os crimes com o objectivo de satisfazer-se sexualmente e que teve as idosas como preferência por serem mais vulneráveis fisicamente.

Os criminosos já se encontram detidos nas respectivas províncias e foram encaminhados para o juiz de garantia, indiciados dos crimes de agressão física e sexual, roubo e homicídio qualificado.