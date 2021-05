Está sem fim à vista o longo diferendo pela liderança da Igreja Tocoísta. Depois de ter ganho a causa no Tribunal Supremo (TS), e apesar de a parte derrotada ter interposto um recurso extraordinário de inconstitucionalidade junto do Tribunal Constitucional (TC), a ala dos 12 Mais Velhos já prepara um dossier com o foco na recuperação do património adquirido entre 1949 até à data da morte (1984) do fundador da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo - Os Tocoístas, o angolano Simão Gonçalves Toco.

A pretensão da recuperação deste património pela facção sediada no bairro Congolenses, em Luanda, anuncia, assim, outro capítulo renhido no litígio que opõe várias facções do Tocoísmo à ala liderada pelo Bispo Afonso Nunes.

"Afonso Nunes aproveitou-se do apoio que teve do Estado para se intitular dono deste património. Vamos escrever futuramente, a fim de recuperarmos todo este acervo adquirido pela Igreja de 1949 a 1984", informa ao Novo Jornal Vasco Pedro, 1.º auxiliar do representante dos 12 Mais Velhos.

Explica que a sua direcção vai, entretanto, preterir do processo todo aquele património adquirido após a morte de Simão Toco, por considerar ter sido gerado numa fase de "turbulência" à volta da liderança da Igreja.

"São várias missões que pretenderemos recuperar. Há a Missão de Ntaia e outras também no Uíge. Existem Missões em Benguela que são patrimónios da Igreja, e estão lá agregadas escolas, tabernáculos, fazendas. Vamos recuperar tudo quanto for possível. Mas, para nós, o mais importante património é o imaterial, que é o nome da nossa Igreja, que não podemos deixar em mãos alheias", observa Vasco Pedro.

O diferendo pela liderança da Igreja Tocoísta conheceu, recentemente, mais um episódio, depois de o TS ter anunciado em acórdão o indeferimento do recurso interposto, em 2018, pela facção de Afonso Nunes contra a decisão tomada por aquele órgão, contrária ao disposto no acórdão n.º 396/15.

Este documento, assinado pelo então elenco do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, com Rui Mangueira à testa, reconhecia a existência de uma única facção entre Os Tocoístas, a liderada por Afonso Nunes, contrariando o Decreto n.º 14/92, que dava como oficial a existência de três alas: «12 Mais Velhos», «18 Classes e 16 Tribos» e «Anciãos e Conselheiros da Direcção Central».

"Por não se conformar com o sentido decisório do mencionado acórdão, a Igreja, dentro do prazo real, já interpôs o competente recurso extraordinário de inconstitucionalidade, a ser apreciado pelo Tribunal Constitucional, para além do recurso que, certamente, o autor do acto administrativo interporá, visando a sua manutenção", lê-se na nota enviada ao NJ pela ala do Bispo Afonso Nunes.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)