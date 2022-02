O Novo Jornal soube de fonte da corporação que os elementos desta organização criminosa "bastante violenta", composta por dez elementos, oito dos quais estão detidos há mais de dois meses na cadeia da comarca da Huíla, após diversos assaltos realizados em diversos pontos da província, sobretudo, na Chibia, Lubango, Caluquembe, Humpata e Chipindo, se refugiavam nas aldeias para não serem capturados pelas autoridades.

Os criminosos, com 37 e 43 anos foram detidos no fim-de-semana, após mandado de detenção emitido pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Huíla.

Estes são conhecidos por "Pumbissa" e foram detidos no âmbito do combate aos crimes violentos, no decurso da "Operação 45 graus", e viram hoje ser-lhes aplicada a medida de coacção de prisão preventiva, a mais gravosa.

Da acção policial, segundo fonte policial, foi possível a recuperação de três armas de fogo do tipo Kalashnikov, uma catana, uma faca de cozinha e um par de fardas das Forças Armadas Angolanas (FAA).

"Com a apreensão dessas três armas de fogo, faz um total de sete Kalashnikov que a Polícia Nacional recuperou em posse desse grupo perigoso de marginais", salientou a PN.