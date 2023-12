Os candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados de Angola (OAA), que concorrem para o triénio 2024-2026, ao Novo Jornal, fazem avaliação negativa ao sistema judiciário, apontando para supostas falhas no processo de formação dos técnicos do sector, falta de condições técnicas e meios de trabalho, alegada inércia e laxismo dos magistrados. Apesar da avaliação, não atiram a "toalha ao tapete" e prometem criar estratégias para ajudar a "fintar" o cenário actual.

As observações dos cinco candidatos resultam de um questionário feito pelo Novo Jornal, no âmbito do período de campanha eleitoral, iniciada no dia a 25 de Novembro. A cada um dos candidatos, o NJ questionou, entre várias outras coisas, o que pensa sobre o actual cenário da justiça nacional, olhando para pontos a melhorar e outros a aplaudir.

