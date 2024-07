O engenheiro da aviação civil José Tshende Pongo, de 51 anos de idade, faleceu no princípio desta semana na clínica Girassol, em Luanda, para onde tinha sido socorrido depois de ter sido vítima de disparos de arma de fogo em sua residência.

Segundo apurou o Novo Jornal, os disparos que vitimaram este cidadão foram efectuados por meliantes que, na madrugada do dia 20 de Junho último invadiram a sua residência, no bairro Calemba 2, município do Kilamba Kiaxi.

"Naquele dia já estávamos a dormir quando os meliantes fortemente armados invadiram a nossa casa por volta de uma hora da madrugada", contou ao Novo Jornal a esposa do falecido.

Conhecida por Dona "Beny", a senhora referiu que ao se aperceber da existência de dois "amigos do alheio" no andar de cima, onde se encontra o quarto do casal, o esposo correu em direcção à porta no sentido de bloqueá-la e, deste modo, impedir a entrada dos malfeitores.

