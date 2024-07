Centenas de cidadãos, na sua maioria funcionários públicos, afluíram esta semana, de forma massiva, aos edifícios da centralidade kk5000, no Kilamba, no município de Belas, em Luanda, após terem conhecimento de uma falsa informação que circulou nas redes sociais de que estavam abertas as inscrições para a venda de apartamentos naquela centralidade. O Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação (MINOPUH), diz ser informação falsa, apurou o Novo Jornal.

Muitos funcionários públicos, após tomarem conhecimento da falsa informação, preferiram faltar ao serviço para ir à procura do local onde alegadamente estariam a ser feitas as inscrições.

Após tomar conhecimento da movimentação de cidadãos à procura do local da inscrição na centralidade do kk5000, o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação de Angola esclareceu, em comunicado, que nenhum dos seus órgãos superintendidos, incluindo o Instituto Nacional de Habitação (INH) e o Fundo de Fomento Habitacional (FFH), iniciou processos de candidaturas para a aquisição de habitações construídas com fundos públicos no projecto habitacional KK5000.

Em declarações à imprensa, o director do gabinete de comunicação e imprensa do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Paulo Teca, disse que são falsas as informações postas a circular nas redes sociais sobre a venda de casas nestes projectos habitacionais e apela à vigilância por parte dos cidadãos.

Na nota de imprensa, o MINOPUH reitera que, "para questões de elevado interesse público como é o sonho da casa condigna, o Executivo faz as suas comunicações por via dos canais oficiais e através dos seus representantes, mas nunca comercializa habitações por via das redes sociais", lê-se na nota.

Segundo o Ministério das Obras Públicas, as burlas na internet relacionadas com a aquisição de residências construídas com fundos públicos têm afectado muitos cidadãos, resultando em prejuízos financeiros significativos.

Importa recordar que em Outubro de 2023, o MINOPUH alertou para a falsidade de informações postas a circular na internet sobre a abertura de inscrições para aquisição de habitações nas centralidades.

O pronunciamento do MINOPUH surgiu depois de ter sido registada uma grande afluência de cidadãos àquele departamento ministerial, solicitando habitações.