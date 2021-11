A falta de veículos para reportagens, aliada ao velho dilema da dificuldade no acesso às fontes, está entre os principais problemas que afligem os jornalistas destacados em Malanje, apurou o Novo Jornal, mediante uma série de entrevistas aos profissionais desta província.

Por exemplo, a Rádio Malanje, pertencente ao grupo RNA, dispõe de apenas quatro veículos, sendo que apenas um presta serviço de apoio aos profissionais, encarregando-se de os levar para casa e de os transportar para as reportagens. As dificuldades resultantes destas condições estão resumidas nas palavras do próprio director do órgão: "Nós fazemos reportagens com um autocarro de 32 lugares. É um meio que já tem mais de 12 anos", explica Osvaldo da Paixão, acrescentando que se trata de um veículo que trabalha semana, sim, semana, não, devido às constantes avarias que apresenta.

