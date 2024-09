O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros assinalou 30 ocorrências, com destaque para quatro mortos e dois incêndios ocorridos no município do Talatona.

A direcção do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional explica que os acidentes de viação foram provocados pelo excesso de velocidade, causando, além das vítimas humanas, danos materiais avaliados em mais de cinco milhões de kwanzas.

Neste período realizaram-se várias operações que culminaram com a detenção de 203 cidadãos nacionais e estrangeiros com idades compreendidas entre os 16 e os 61 anos, implicados nos crimes de homicídio, furto e roubo na via pública .

No decorrer das operações, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo quatro do tipo pistola e uma AKM, 106 porções de liamba e diversos electrodomésticos que estavam em posse dos marginais.

Quanto à regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas cincos viaturas, 126 motorizadas e 521 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao código de estrada.