As autoridades informam também no relatório sobre o fim-de-semana que no município de Luanda, no bairro Porto Pesqueiro, uma mulher foi assassinada por ter tentado acalmar os ânimos numa discussão entre um homem e uma mulher.

"A detenção ocorreu após denúncia pública, momentos depois de a vítima tentar apaziguar o conflito entre um casal, facto que motivou os acusados a agredir a mulher, atingindo-a com gravidade na região craniana", explica a PN.

Há ainda a destacar a apreensão cinco armas de fogo, a recuperação de três viaturas, e a detenção de 161 cidadãos "suspeitos de praticar diversos crimes".

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, diz o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, foram apreendidas duas viaturas e sancionados com multa 178 cidadãos automobilistas por diversas infracções ao código de estrada.