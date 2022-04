Durante o fim-de-semana pascal, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional apreendeu 11 armas de fogo e deteve 138 cidadãos, tendo sido detidos 53 cidadãos nacionais, com idades compreendidas entre os 20 e os 61 anos, foram detidos "pela presumível autoria dos crimes de condução em estado de embriaguez e corrupção activa", que serão presentes ao tribunal nas próximas horas.

A Polícia Nacional destaca igualmente, no seu relatório respeitante à segurança pública nas últimas 72 horas, a detenção de um homem, no município do Kilamba Kiaxi, bairro Titanic, pela presumível autoria do crime de homicídio qualificado por exercício de função Ilegal. O indivíduo é acusado de se ter feito passar por enfermeiro e aplicado uma injecção fora do prazo de validade numa pessoa que acabou por morrer.

O serviço de emergência policial (113) registou 575 solicitações de intervenção policial, informa ainda a PN no seu relatório.