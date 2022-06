No total foram contabilizados 35 acidentes e danos materiais avaliados em mais de 19 milhões de Kwanzas.

"Durante as últimas 72 horas, referentes aos dias 17, 18 e 19, a corporação procedeu à apreensão de 12 armas de fogo, à recuperação de várias viaturas, bem como à detenção de 160 cidadãos suspeitos da prática de crimes de natureza diversa, entre os quais "uma mulher, de 28 anos, pela presumível autoria do crime de homicídio qualificado contra o seu próprio filho, um menor de um ano".

Segundo o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, a detenção da suspeita ocorreu no município do Cazenga, bairro Cazenga Popular, rua dos Coronéis, na via pública, quando a mulher tentava desfazer-se do corpo do menor que foi encontrado com cortes na zona da barriga.

A agressora, segundo a PN, foi encontrada com uma faca de cozinha e toda ensanguentada e com filho no colo.

"Após a detenção a mesma foi encaminhada ao Comando Municipal do Cazenga, e vai responder por crime de homicídio qualificado".

No mesmo período foram apreendidas nove motorizadas e duas viaturas, tendo sido aplicadas 123 multas por diversas infracções ao Código da Estrada.

O serviço de emergência policial Terminal 113 registou 383 solicitações de intervenção policial.

A direcção do Comando Provincial de Luanda apela aos cidadãos e às empresas, no sentido de solicitarem apoio policial a custo zero, "sempre que pretenderem movimentar avultadas somas monetárias, ou então de contratarem empresas de segurança privada especializadas para o efeito".

A PN apela aos encarregados de educação no sentido de prestar particular atenção, "maior rigor e fiscalização sobre os seus educandos, com maior realce para os locais que frequentam, as companhias e o que fazem, assim como monitorar as suas contas nas plataformas digitais, com vista a prevenir a ocorrência de crimes com cariz sexual, simulações de sequestros ou que os menores entrem em conflito com a lei".