Funcionário da empresa responsável pelo transporte de combustível para a Central Térmica do Luau desvia camião com quase 60 mil litros de gasóleo

Um trabalhador da empresa responsável pelo transporte de combustível de Luanda para a Central Térmica do Luau, no Moxico, desviou um camião com quase 60 mil litros do produto, "para fins pessoais". Foi apanhado na província da Lunda-Sul pelo Serviço de Investigação Criminal local.