Um funcionário do Banco Sol está a ser acusado de furtar mais de mil milhões de kwanzas desviados de contas de vários clientes, para o benefício próprio, socorrendo-se do seu conhecimento na área da informática, função que desempenhava nesta instituição financeira.

Técnico de informática, o funcionário do Banco Sol, segundo o Serviço de Investigação Criminal (SIC), aproveitou-se da sua função para no horário normal de trabalho invadir as contas dos clientes e desviar o dinheiro para outras contas em seu nome ou de terceiros.

O Novo Jornal sabe que o SIC está no rasto de outros presumivelmente envolvidos neste esquema multimilionário de desfalque no Banco Sol.