Valdir de Sousa, director de comunicação do Fundo de Fomento Habitacional diz que esta informação é desconhecida da instituição, que ignorava, até ao momento da publicação da notícia do Novo Jornal, esta apreensão e a respectiva entrega ao FFH, enquanto fiel depositário.

"Para já não há qualquer informação ou documento que comprove que o Fundo de Fomento Habitacional é o fiel depositário destas moradias", esclareceu Valdir de Sousa.

Como o Novo Jornal avançou esta terça-feira, 11, na lista de activos apreendidos em 2024 pelo SENRA constam 14 vivendas no Condomínio Jardim de Rosas Talatona - Fase II, que se encontram na posse do Fundo de Fomento Habitacional, que é, neste caso, o fiel depositário. À guarda do Fundo de Fomento Habitacional estão igualmente um apartamento localizado no Condomínio Nova Vida -Fase II e três vivendas no Condomínio Austim Talatona.

Na lista de bens apreendidos pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos constam também várias viaturas: oito Toyotas Land Cruiser novos e dois usados, três Nissan Patrol usados, um Mitshubish Pajero também usado, e um Lexus LX 570 novo.

Todos os veículos estão à guarda do Cofre Geral de Justiça. Estas apreensões, segundo o documento consultado pelo Novo jornal, "aguardam avaliação".