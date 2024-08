O ex-chefe do Estado Maior adjunto das Forças Armadas Angolanas (FAA), general Abílio Kamalata Numa, será ouvido esta terça-feira,13, por um magistrado da Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP), órgão da Procuradoria-Geral da República (PGR), após ser constituído arguido em Março, acusado de crime de ultraje ao Estado Angolano, confirmou o próprio ao Novo Jornal.

Segundo o Abílio Kamalata Numa, a DNIAP constituiu-o arguido por publicar textos nas redes sociais contra a actual governação do País.

"Parece que os meus artigos na minha página do Facebook não caíram bem ao pessoal do palácio, por isso constituíram-me arguido e vou responder hoje na PGR", assegurou Kamalata Numa ao Novo Jornal.

O também ex-secretário-geral da UNITA assegurou que "muitos presos políticos" já se encontram detidos sob a mesma acusação.

Fontes da PGR confirmaram ao Novo Jornal que o general Abílio Kamalata Numa está constituído arguido num processo relacionado com o crime de ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, previsto no artigo 333.º do Código Penal Angolano.

Ao Novo Jornal, o ex-chefe do Estado Maior adjunto das FAA disse não temer a convocatória da PGR e que está pronto para responder pelos seus actos, como cidadão angolano.

Fontes da PGR afirmaram ao Novo Jornal que o que se pretende é averiguar se de facto o arguido cometeu algum crime, considerando que o general "deve provar a sua inocência".

Conforme a fonte, "a PGR não está a fazer o julgamento nem a condenação do arguido, mas apenas a fazer cumprir a Lei, que é para todos os cidadãos".