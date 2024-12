Os números são oficiais e constam do Plano Estratégico para a Universalização do Bilhete de Identidade elaborado pelo Governo: dos 35,1 milhões de angolanos estimados em 2024, apenas 14,8 milhões possuem Bilhete de Identidade, o que representa 42,11%, estando por identificar 20,3 milhões de cidadãos, correspondente a 57,88% da população.

O documento diz que deste número de pessoas por identificar, há que se considerar uma taxa de mortalidade de 7,2%, estimando-se que tenham falecido 1 463 786 cidadãos.

"Com uma taxa crescente na ordem dos 3,1% ao ano, de 2024 a 2027 teremos um total de 4.246.053 novos cidadãos", lê-se no Plano Estratégico para a Universalização do Bilhete de Identidade publicado em Diário da República.

O Governo considera que agregando a população por identificar e o crescimento da população nos próximos quatro anos, o total de cidadãos angolanos que necessitarão deste documento será de 24,1 milhões, dos quais 82% representam o total de população que permanece por identificar e 18% equivale ao crescimento nos próximos anos.

No documento é estimado que em 2027, segundo projecções, a população com 18 ou mais anos de idade será de 19,3 milhões. Por ser o ano de eleições gerais, o Governo considera que "é crucial garantir que todos cidadãos maiores tenham Bilhete de Identidade, visto que será o único documento válido para o exercício do direito de voto, constitucionalmente consagrado".

Outro pormenor considerado importante no documento prende-se com a impossibilidade de subtrair o número de óbitos realizados até 2024 no total de população com Bilhetes de Identidade.