O ministro da Educação do "Governo Sombra" da UNITA, Manuel Correia, denunciou hoje a existência de 2,5 milhões de crianças e jovens em idade escolar fora do sistema de ensino, pouco depois do anúncio do Executivo sobre o número de vagas disponíveis para o ano escolar 2021/22.

Depois de na terça-feira, o Executivo ter avançado que 145 mil vagas, das 186.670 solicitadas, vão ser disponibilizadas para as instituições do ensino superior angolanas, públicas e privadas, para o ano académico 2021/2022, a UNITA, através do seu "governo sombra" vem sublinhar que o País "tem 2,5 milhões de crianças e jovens com idades entre quatro a 17 anos fora do sistema escolar".

Em conferência de imprensa, Manuel Correia disse, em conferência de imprensa, que "o sector da Educação em Angola enfrenta problemas estruturantes, desde logo a "falta de qualidade aceitável do ensino nas classes iniciais consideradas como base de toda a estrutura educacional".

Segundo o ministro do "Governo Sombra", os alunos das classes terminais do ensino primário e do primeiro ciclo, "apresentam debilidades básicas graves na escrita e na fala".

"Urge a necessidade de construção de mais escolas, por forma a diminuir e erradicar a carência educativa em todo o País", sugeriu, defendendo ser necessário haver incentivos para levar a juventude e as crianças para as salas das aulas.

"A UNITA defende que se criem políticas e métodos que visem melhorar a qualidade de ensino, quer no casco urbano, como também no meio rural", referiu, augurando também a valorização dos quadros do sector com formação, incentivos salariais e subsídios de isolamento com melhores condições de trabalho.

Dados oficiais indicam que em Angola, para o presente ano lectivo 2020-2021, estão matriculados, no ensino geral, mais de 10 milhões de estudantes, 3.120.000 dos quais entraram pela primeira vez no sistema de ensino e aprendizagem.

No início do ano lectivo 2020, foram disponibilizadas 39.844 salas para o pré-escolar e ensino primário.

Para o ensino secundário geral, foram disponibilizadas 16.069 salas de aula para o I ciclo e 11.865 salas de aula para o II ciclo.

Nos três níveis de ensino existem 167.032 salas de aula, permitindo o ingresso de mais de 3.120.000 novos alunos face a um número total de 13.700.000 alunos matriculados no presente ano lectivo.

O ensino privado conta com duas mil instituições (primário, I e II ciclo do ensino secundário), dos quais 666 em Luanda. Estes contam com um milhão e 500mil alunos matriculados.

O Sistema Nacional de Ensino conta com pouco mais de 210 mil professores.