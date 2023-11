Em comparação a 2023, MED deve receber, no próximo ano, mais 10 mil milhões Kz para aquisição de carteiras escolares. Os 33 mil milhões reforçam uma rubrica que cresce pelo terceiro ano seguido, mas que não tem evitado que haja alunos assistir a aulas em pé ou no chão.

O Governo volta a aumentar no Orçamento Geral do Estado (OGE) a verba direccionada ao Ministério da Educação (MED) para a aquisição de carteiras escolares no próximo ano. Ao contrário dos 23,6 mil milhões cabimentados no exercício económico de 2023, o Executivo prevê desembolsar em 2024 mais 10 mil milhões de kwanzas, o que resultará num total de 33 mil milhões.

É o terceiro ano consecutivo em que o Governo estica as verbas canalizadas para a compra de carteiras para as escolas primárias e secundárias de todo o País, depois de o já ter feito em 2021, em que foram cabimentados 19,1 mil milhões Kz, e em 2022, em que o OGE previa mais de 19,4 mil milhões Kz para esta rubrica do MED, inserida nas despesas do programa de expansão e modernização do sistema de ensino.

