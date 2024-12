A informação é avançada pelo Governo Provincial de Luanda, que pede aos moradores e utilizadores dos largos da Mutamba, do Baleizão e do Kinaxixi, assim como os das avenidas Amílcar Cabral, Revolução de Outubro, Ho-Chi Minh, Alameda Manuel Van-Dúnem, 4 de Fevereiro, e das ruas da Missão e Francisco das Necessidades para retirarem os seus veículos antes do início das restrições, sob pena de remoção compulsiva pela Administração do município.

A proibição de circulação automóvel será a partir das 15 horas, enquanto a proibição de estacionamento e parqueamento será a partir das 6 horas.