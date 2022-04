Semanário Novo Jornal

Greve dos médicos duplica trabalho dos enfermeiros nos hospitais

Sindicato dos enfermeiros solidário com a greve dos médicos pede ao MINSA que solucione os problemas da classe temendo um "colapso" no sector da saúde, pois no seu entender, os enfermeiros não conseguirão dar conta do recado devido ao excesso de trabalho.