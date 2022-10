Perante o insucesso destas negociações, a greve que deve vigorar por 10 dias, entre hoje, sexta-feira, 07 e 16 de Outubro, não vai obrigar a uma aterragem forçada de todos os seus aviões, havendo, no entanto, alguns voos prejudicados, como aqueles que estavam previstos para Lisboa, que foi cancelado, e São Paulo, no Brasil, que foi alterado no seu horário regular.

Os passageiros estão a ser aconselhados a obterem informações sólidas sobre os seus voos antes de se deslocarem para os aeroportos de partida, sendo que se prevê que as rotas para Brasil e Portugal possam ser as mais afectadas.

Está ainda previsto "recorrer ao aluguer de serviços" ou ainda a passagem de alguns passageiros para outras companhias a voar nas mesas rotas da transportadora área angolana de bandeira, ou ainda a facilitação de remarcação de viagens.

A informação sobre as alterações estão a ser divulgadas na página oficial da TAAG.

Os pilotos da TAAG exigem essencialmente melhores salários e condições de trabalho.