Um grupo de 11 nigerianos foi apanhado em flagrante delito pela Polícia Fiscal Aduaneira quando tentava furtar para Nigéria o navio Gracia I que estava atracado na ilha do Cabo, em Luanda.

De acordo com a direcção do Serviço de Investigação Criminal (SIC), das investigações preliminares efectuadas em volta deste caso, "surgiram fortes suspeitas de que estes indivíduos não estão a agir de forma isolada, porquanto, poderão estar a receber auxílio de outros cidadãos no território nacional".

A detenção destes homens, com as idades compreendidas entres os 37 e os 52 anos, ocorreu nesta terça-feira, na baía de Luanda, distrito urbano da Ingombota.

O porta-voz geral do SIC, Manuel Halaiwa, disse que, com auxílio de um navio rebocador, RUTH, de pavilhão Nigeriano, os indivíduos conseguiram apenas movimentar a embarcação, cerca de duas milhas na baía de Luanda e foram apanhados pelas autoridades.

O SIC conta que o navio Gracia I, pertencente à empresa de transportes marítimos Birlui Holding Internacional, não tinha autorização das autoridades marítimas para sair do território nacional.

Quanto aos 11 cidadãos de nacionalidade nigeriana que foram detidos, serão encaminhados para o juiz de garantia, enquanto as investigações vão prosseguir, no sentido de se apurar toda a envolvência deste crime.