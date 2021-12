O secretário-geral das Nações Unidas divulgou, na noite desta terça-feira, uma mensagem especial de Ano Novo em que destaca que a esperança no futuro está a ser colocada à prova, mas que acredita que a humanidade pode superar este "teste". Pede por isso um plano ambicioso para vacinar "todas as pessoas, em todos os lugares", contra a covid-19.

O chefe da ONU destacou várias situações que marcaram 2021, como o "agravamento da pobreza e das desigualdades; a distribuição desigual das vacinas de covid-19; a insuficiência dos compromissos climáticos, além dos persistentes conflitos, divisões e desinformação.

"Mais do que testes políticos, enfrentamos testes morais e da vida real. E são testes que a humanidade pode superar se nos comprometermos a fazer de 2022 um ano de recuperação para todos. Uma recuperação da pandemia com um plano ambicioso para vacinar todas as pessoas, em todos os lugares."

António Guterres acredita ainda que 2022 pode trazer a recuperação das economias, com os "países ricos a apoiar com financiamento, investimento e alívio da dívida."

O secretário-geral das Nações Unidas sugere ainda uma recuperação da confiança, com nova ênfase na ciência, nos factos e na razão, bem como a resolução dos "conflitos, com renovação do espírito de diálogo, compromisso e reconciliação".

Na mensagem de fim de ano, Guterres destaca a necessidade de recuperação do planeta "com compromissos climáticos que correspondam à escala e à urgência da crise".

"Momentos de grandes dificuldades são também momentos de grandes oportunidades. Para nos unirmos em solidariedade. Para nos unirmos com soluções que possam beneficiar todas as pessoas. E para seguir em frente - juntos - com esperança no que a nossa família humana pode alcançar."

António Guterres espera que a recuperação seja o propósito da humanidade em 2022, em prol das "pessoas, do planeta e da prosperidade de todos".