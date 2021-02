A plataforma tecnológica do Ministério das Finanças (MinFin) sofreu um ataque de piratas informático (hackers) mas as funcionalidades desta ferramenta informática não foram afectadas, mantendo-se funcional.

Um comunicado do MinFin divulgado no seu site oficial avança que o ataque teve lugar a 17 de deste mês de Fevereiro e as origens e motivações permanecem desconhecidas.

"Os sistemas de arrecadação de receitas (SIGT, ASYCUDA, Portal de Serviços, Portal do Munícipe, Portal do Contribuinte e Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado - SIGFE) bem como os portais institucionais encontram-se em pleno funcionamento", assevera o MinFin.

Neste momento, as investigações para apurar a real dimensão dos efeitos deste ataque estão a ser conduzidas pelo Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação das Finanças Públicas (SETIC-FP), não estando afastadas todas as possibilidades de terem resultado eventuais "constrangimentos" no que diz respeito à correspondência electrónica interna e externa.

Mas o MinFin aproveita para dar um sinal de tranquilidade "aos cidadãos nacionais e comunidade financeira internacional quanto ao firme engajamento nos compromissos financeiros do Estado angolano, num contexto macroeconómico de consolidação orçamental".