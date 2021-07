O alerta foi dado às 22:32. No local esteve uma equipa do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) que prestou os primeiros socorros à vítima.

A Polícia Nacional (PN) terá sido chamada para uma situação de violência doméstica e quando chegou ao local do crime deparou-se com a vítima ferida com uma arma branca (faca de cozinha).

O homem foi encaminhado para o Hospital Municipal de Caungula, com ferimentos considerados graves. Foi submetido a uma intervenção cirúrgica durante a madrugada desta quinta-feira,29.

O agressor, sem antecedentes criminais de ofensas à integridade física, ficou retido no piquete do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Lunda Norte, e, entretanto, será encaminhado ao Julgado de Menores, para os procedimentos legais que se impõem.

Segundo apurou o Novo Jornal, a tentativa de homicídio ocorreu na residência da família, quando a vítima, em "estado de embriaguez, obrigou o enteado a apresentar-lhe o cartucho da caçadeira que dias antes pediu para guardar". O enteado não aceitou o pedido da vítima, e o desentendimento entre os dois teve como desfecho o desferimento, por parte do enteado, de vários golpes em diversas partes do corpo do padrasto".